Москва, , 09:13 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели 14 038 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что на 12% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Всего за декабрь прошлого года российским дилерам удалось реализовать 2357 экземпляров Ford Transit, что на 45% больше, чем в декабре 2019 года. Этот результат стал рекордом месячных продаж этого авто на российском рынке.

В нынешнем году американский автопроизводитель намерен увеличить долю выпуска коммерческих машин, а также увеличить количество модификаций автомобилей социального и специального назначения. При этом уже на данный момент число таких модификаций составляет 141 единицу.

Автомобильная линейка Ford Transit включает в себя модификации как с цельнометаллическим фургоном, так и версии автобуса и шасси. Все эти автомобили комплектуются турбодизельным мотором рабочим объемом 2,2 л.

Ранее стало известно, что американская компания Ford закрывает предприятия по производству легковых машин в Бразилии. Эта мера связана с решением руководства предприятия по изменению текущей бизнес-модели на «более гибкую и рациональную».

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