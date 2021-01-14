Москва, , 08:47 — REGNUM В январе 2021 года на инвестиционном портале Москвы запущен новый сервис — подача заявки на предварительное рассмотрение концессионной инициативы, сообщается на портале мэра столицы.

Новый сервис позволит направить проектную документацию для рассмотрения специалистами Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в электроном виде. Срок рассмотрения обращения 14−30 дней.

Ранее подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы можно было только в бумажном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала работы инвестиционного портала (с 2014 года) его посетили более 12 млн пользователей. Ежедневно на него заходят 8,2 тыс. человек.

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