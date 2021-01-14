Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Соединённых Штатов вырос до рекордных $143,6 млрд в декабре 2020 года, говорится в материалах министерства финансов США.

Такой показатель говорит, что в последнем месяце года он вырос почти в 11 раз — в сопоставимом декабре 2019 года дефицит бюджета США составлял $13,3 млрд.

Как отмечает издание MarketWatch, резкий рост обусловлен мерами, предпринятыми Белым домом, для удержания экономики на плаву на фоне пандемии COVID-19, а также затратами на разработку вакцины против коронавирусной инфекции.

Добавим, доходы американского бюджета выросли в минувшем месяце всего на 3,1%, а валовый внутренний продукт США, по прогнозам экономистов, упадёт на 2,4%.

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