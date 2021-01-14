Оренбург, , 08:21 — REGNUM В Оренбургской области выставлен на продажу вертолет Ка-226, который числился за областной больницей. Объявление опубликовано на интернет-сервисе «Авито». Продавец предлагает винтокрылую машину 2008 года выпуска за 36,6 млн рублей.

Стоит отметить, что два вертолета были закуплены областью в 2008 году за 110 млн рублей у ПО «Стрелла». Регион строил масштабные планы — организовать местное производство таких вертолётов для нужд медицины, полиции, МЧС. Однако проект оказался неудачным. Силовые установки Alisson британской фирмы Rolls-Rоусe, которыми оснащалось воздушное судно, были слишком дорогими, а сам вертолет имел недостаточную мощность. Выяснилось, что при маленьком салоне и радиусе полета всего в 250 км вертолет не подходит для санавиации.

В 2017 году редакции «КП в Оренбурге» и Orenday.ru попытались выяснить судьбу вертолетов и провели расследование, в результате которого выяснили, что вертолеты состояли на балансе ГУП «Аэропорт «Оренбург» до 2014 года и были списаны.

По данным СМИ, выставленный на продажу вертолёт Ка-266 числился за Оренбургской областной клинической больницей. В 2019 году региональное Минприроды разрешило его продать на аукционе, но желающих купить винтокрылую машину не было.