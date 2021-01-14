Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 13 января баррель нефти марки Brent подешевел на 1,24% до $55,99. Рынок переключился в коррекционную фазу после достижения уровня $57,39 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Снижение котировок вызвало общее укрепление доллара на фоне нового витка роста доходности десятилетних облигаций США. Дополнительное давление на рынок оказал отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США.

Согласно последним данным, запасы нефти в США за минувшую неделю понизились на 3,2 млн баррелей (прогноз был — 3,8 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю повысились на 4,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 4,8 млн баррелей. Добыча нефти осталась на прежнем уровне 11 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $55,88 (-0,21%). С достигнутого максимума $57,39 цена корректируется 21 час.

По времени рынок готов к продолжению роста. Цель для покупателей сохраняю на уровне $60 за баррель.

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