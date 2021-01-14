Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам 2020 года АвтоВАЗ вывез за рубеж 41 тыс. новых автомобилей Lada, что на 19% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба автопредприятия.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу компании Оливье Морне, это хороший результат в связи с падением продаж на мировом авторынке из-за пандемии коронавируса и ухода бренда Lada из Европы.

Отмечается, что основными направлениями экспорта стали авторынки Белоруссии и Казахстана.

Самое большое количество поставок было сделано в Казахстан. Туда было вывезено 17,5 тыс. единиц автомобилей тольяттинского автозавода. За год рост экспорта в эту страну составил 17%. Самой продаваемой моделью отечественной марки в Казахстане в 2020 году стала Granta.

В Белоруссию в 2020 году было экспортировано 10,3 тыс. единиц автомобилей АвтоВАЗа, что на 36% меньше по сравнению с 2019 годом. На белорусском авторынке наибольшим спросом пользовалась в прошлом году Lada Vesta.

Тройку лидеров замыкает Узбекистан. На территорию этой страны было вывезено 5 тыс. машин Lada (— 24%).

Напомним, в первой половине 2021 года АвтоВАЗ представит в России обновленный универсал Lada Largus, а также внедорожник Lada Niva Travel с обновленным дизайном.

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