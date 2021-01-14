Сорск, Хакасия, , 08:07 — REGNUM Долги котельной Сорска (Хакасия) могут существенно увеличиться после претензий местной администрации. В рамках банкротного дела муниципального унитарного предприятия «Сорская городская котельная», расположенного в городе, в ноябре 2020 года попавшего в центр скандала из-за низких температур в квартирах горожан, 26 января 2021 года арбитраж Хакасии рассмотрит многомиллионные претензии администрации Сорска, передаёт ИА REGNUM.

МУП на сегодня находится под наблюдением — на первом этапе в процедуре несостоятельности. Администрация города Сорска в рамках банкротного дела подала заявление о включении в реестр кредиторов котельной 17 531 805 рублей 65 копеек. При этом мэрия является учредителем этого же предприятия, созданного ею в 2018 году.

Напомним, в ноябре 2020 года жители Сорска начали активно жаловаться на холод в квартирах. Скандал нарастал, и 10 ноября стал темой совещания под председательством заместителя главы Минстроя России Максима Егорова. На нём сообщалось, что город своевременно не создал достаточный запас топлива, а также было дано обещание подвезти уголь для формирования неснижаемого запаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос отопления — больной вопрос для города. За несколько лет местные власти создали несколько компаний — предшественников нынешнего МУП, но все они были обанкрочены.

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