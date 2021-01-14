Москва, , 08:07 — REGNUM По итогам торгов 14 января рубль подешевел к доллару США и закрылся ростом против евро и британского фунта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 73,74 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 89,61 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 100,53 руб.

На вчерашних торгах рубль показал разнонаправленную динамику. Он открылся ростом к основным валютам на фоне подорожавшей нефти Brent до $57,39 за баррель.

С укреплением доллара и снижением цен на нефть рубль по отношению к доллару оказался под давлением. Пара доллар/рубль повышалась до 73,98 руб.

Доллар возобновил рост к мировым валютам на глобальном рынке на фоне роста доходности по казначейским облигациям в США перед импичментом президенту США Дональду Трампу.

С учетом того, что фунт и евро подешевели к доллару, рубль против них закрылся в плюсе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,24% до $55,99.

Небольшое давление на рубль оказал Минфин РФ. Ведомство сообщило, что будет покупать валюту по бюджетному правилу. В период с 15 января по 4 февраля 2021 года на покупку валюты оно направит 106,3 млрд рублей, по 7,1 млрд рублей в день.

Также Минфин ё3 января провел первые аукционы по размещению ОФЗ. От продажи облигаций выручка составила 31 млрд рублей (очень мало).

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $55,88 (-0,21%). На Форекс основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США.

Техническая картина по нефти указывает на продолжение роста котировок. Можно предположить, что рубль протестирует уровень 73 руб. К концу января ожидается снижение курса доллара до 72 рублей.

Читайте также: Крепкий рубль российской экономике не нужен — аналитик