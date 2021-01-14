Пекин, , 08:02 — REGNUM Объём товарооборота России и Китая по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил $107,76 млрд (7,94 трлн рублей), сообщили 14 января в пресс-службе главного таможенного управления КНР.

На сокращение показателя существенным образом повлияло снижение до $57,18 млрд (на 6,6%) объёма импорта российских товаров и услуг. Экспорт из Китая в Россию, напротив, вырос на 1,7%, до $50,58 млрд.

Добавим, что высокую динамику темпов роста товарооборота Россия и Китай продемонстрировали в 2017 и 2018 годах, когда показатель рос более чем на 20%.

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