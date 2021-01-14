Барнаул, , 07:41 — REGNUM Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин на своей странице Facebook дал прогноз о состоянии рынка недвижимости в Барнауле на 2021 год. По его словам, возможно будет достигнут баланс между спросом и предложением:

«Сейчас многих волнует вопрос, что будет с ценами на жильё в 2021 году. Будет ли продолжаться рост цен на новостройки, выгодно ли покупать квартиру сейчас или можно/нужно подождать? Исходя из того, как складывалась ситуация в 2020 году, а также из имеющихся данных об ипотеке и государственной политике, считаю, что в 2021 году спрос на новостройки останется высоким как минимум в первом полугодии.

Основные предпосылки для этого — в том, что до 1 июля 2021 года будет действовать программа субсидирования жилищных кредитов. А значит, условия покупки жилья будут такими же привлекательными, как и были. Другое дело, не исчерпался ли спрос со стороны покупателей? На данный момент спрос на жильё активен в обоих сегментах: и на первичном, и на вторичном рынке.

Что касается цен на вторичку, то, судя по всему, они останутся на уровне 2020 года. Что касается цен на новостройки, то полагаю, что резкого роста не стоит ожидать, причин не вижу, но небольшое увеличение все-таки будет — ориентировочно на 2−3% в квартал. Если спрос будет снижаться, то ближе к середине года цены могут «встать», а к концу года пойдут вниз. Поэтому могут быть какие-то «качели».

К концу 2021 рынок недвижимости должен прийти в состояние равновесия (если не будет никаких внешних потрясений), когда установится баланс между спросом и предложением».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Дворядкин не согласился с прогнозом прогнозе Минстроя РФ о росте цен на жилье в 2021 году. По его словам, скорее всего, произойдет стабилизация спроса и цен.

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