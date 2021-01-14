Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области, согласно результатам проведенного минсельхозом мониторинга, на сегодняшний день большинство посеянных озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Проверка показала, что 35% посевов в хорошем состоянии — это 326,8 тыс. га, 53% — в удовлетворительном (462,3 тыс. га), 8% — в неудовлетворительном (67,1 тыс. га). В Абдулинском городском округе и в Бузулукском районе зафиксирована гибель озимых культур на площади 7,8 тыс. га.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области подчеркнули, что делать прогнозы по развитию озимых культур пока рано. Урожайность сельхозкультур зависит от погоды в отдельные периоды вегетации растений, влажности почвы осенью, осадков зимой и содержания продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу весны.