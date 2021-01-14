Чебоксары, , 07:37 — REGNUM Участок скоростной автомобильной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Чувашии планируют начать строить в мае 2021 года. Он пройдёт по территориям шести районов, сообщает министерство транспорта Чувашии, где рассчитывают на дополнительное федеральное финансирование.

Скоростная автотрасса является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяжённость чувашского участка трассы составляет 94 км, охватив шесть районов: Вурнарский, Шумерлинский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский. В рамках дорожного строительства на территории Чувашии появятся новый мост через Суру и 25 мостовых путепроводов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов заявляет, что республика рассчитывает на «выделение дополнительного финансирования» по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он пояснил, что не решён ряд «организационных вопросов» — в частности, по доставке песка:

«Как только мы поймем, из каких карьеров возить инертный материал, то будет чёткое понимание, сколько километров дороги будут задействованы».

Владимир Осипов также отметил, что после этого в Росавтодор и Минтранс России будут направлены предложения о выделении дополнительных средств «на восстановление этих участков» (карьеров).

Планируется, что новая скоростная автомагистраль, где максимальная скорость составит 130 км/ч, будет сдана к лету 2024 года. Власти отмечают, что из Чебоксар до Москвы можно будет добраться по ней за 6 — 7 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство федеральной трассы М-12 начнётся в июле 2021 года. Трасса соединит Москву, Нижний Новгород и Казань, завершение строительства намечено на 2024 год. Стоимость проезда составит около 1600 рублей.