Кемерово, , 06:50 — REGNUM Министерство строительства Кузбасса объявило многомиллионный тендер на строительство физкультурно-оздоровительного комплексе (ФОК) в районе Красный Камень города Киселевска. Итоги тендера определят 22 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена аукциона — 340 млн рублей. Средства на ФОК будут выделены из областного бюджета. Обеспечение исполнения контракта составляет 34 млн рублей.

Под объект определён участок в Киселевске с кадастровым номером 42:25:0104007:113. По данным публичной карты, участок с таким номером расположен в районе Западного проезда, 6. Его кадастровая стоимость — 17 493 699,95 рубля, площадь — 7 647,82 кв. м, но при этом в аукционной документации площадь отведённого участка указана 8036 кв. м. Разрешенное использование надела — для объектов общественно-делового значения, по документу — социальное обслуживание.

Подрядчик должен будет построить объект до 31 декабря 2021 года.

«Здание физкультурно-оздоровительного комплекса запроектировано с несущим металлическим каркасом и монолитными железобетонными плитами перекрытий и покрытия. Наружные стены здания выполняются из кирпича с системой вентилируемых фасадов», — отмечается в документации.

Объект предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий населения района в расчётном количестве — до 100 человек. В здании спроектирован бассейн на 40 человек, универсальный спортивный зал аэробики и восточных единоборств, тренажёрный зал, сопутствующие помещения. Будет в ФОКе буфет, раздевалки и медкабинет.