Токио, , 06:39 — REGNUM Компания Subaru из-за нехватки полупроводниковых компонентов по меньшей мере до февраля сократит производство автомобилей на одном из заводов в Японии и на предприятии в штате Индиана в США. Об этом 14 января сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на глобальную нехватку полупроводников повлияло сразу несколько факторов. В их числе — перевод во многих странах мобильной связи на новые системы пятого поколения и рост производства компьютеров и игровых приставок на фоне пандемии и распространения дистанционной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобилестроительные компании Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan и Honda объявили о временном сокращении объёмов производства из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

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