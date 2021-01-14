Москва, , 03:37 — REGNUM В арбитраж Москвы к некогда крупнейшей финансовой группе — АО «Открытие холдинг» подан ещё один многомиллиардный иск. Претензии к обществу возникли у подконтрольного Центробанку России ПАО «Национальный банк «Траст». Иск пока судом не принят, передаёт ИА REGNUM.

Претензии «Траста» поступили в суд 12 января 2021 года. Сумма иска — 34 748 660 697,13 рубля. Детали спора неизвестны. В то же время в рамках начатого в отношении холдинга банкротного дела именно «Траст» выступает одним из его крупнейших кредиторов.

Напомним, в январе 2021 года суд также удовлетворил другой многомиллиардный иск к АО «Открытие Холдинг». Истцом в споре выступал «Банк ВТБ», в котором также есть существенная доля государства. По этому делу было взыскано 13,616 млрд рублей, но вердикт ещё может быть обжалован.

Банкротный иск к «Открытие Холдингу» начнут слушать 27 января 2021 года.