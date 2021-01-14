Хабаровск, , 03:21 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к ООО «Завод кровельных материалов «Далькровля». Претензии кредитора пока судом не приняты и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Меркурий» было подано 11 января 2021 года. Сумма задолженности не сообщается. Между тем в марте 2020 года судья удовлетворил иск «Меркурия» о взыскании основного долга в размере 20 103 085 рублей 27 копеек, пени в размере 9 473 584 рублей 76 копеек. Долг возник по договору поставки нефтепродуктов.

В качестве арбитражного управляющего для компании предложен участник ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в апреле 2005 года для производства изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Владельцы — директор Андрей Гарнышев и Александр Коннов.