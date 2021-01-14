Тегеран, , 03:14 — REGNUM Статистика министерства промышленности, шахт и торговли Ирана показала, что за девять месяцев 2020 года (с 21 марта по 22 декабря) в стране было произведено 1 224 000 тонн угольных концентратов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

За девять месяцев предыдущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 декабря 2019 года) было произведено более 1 242 006 тонн угольного концентрата, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период текущего года.

Согласно статистике, объем производства угольного концентрата за восемь месяцев 2020 года (с 21 марта по 22 ноября) составил более 1 069 000 тонн, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.