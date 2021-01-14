Тегеран, , 03:15 — REGNUM 13 января министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что предложение Ирана о создании совместного венчурного фонда с Ираком было одобрено министром торговли Ирака Алаа Ахмедом аль-Джубури. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ардаканян выступил с речью на церемонии закрытия 4-го саммита ирано-иракского экономического сотрудничества. Он отметил, что создание совместного венчурного фонда между Ираном и Ираком очень важно для поддержания частного сектора двух стран.

«Принцип экономического сотрудничества между странами, особенно Ираном и Ираком, зависит от мобильности и развития деятельности частного сектора», — подчеркнул он.

Ранее 12 января Ардаканян заявил, что основной целью четвертого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран является предоставление больших возможностей частному сектору в сфере торгово-экономической деятельности.