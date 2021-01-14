Тегеран, , 07:11 — REGNUM 12 января в столице Ирана состоялись 20-я Международная выставка электроэнергии (IEE) и 16-я Международная выставка водоснабжения в Тегеранском постоянном международном выставочном центре. Выставки направлены на стимулирование иранской торговли с внешним миром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 января.

20-я иранская Международная выставка электроэнергии (IEE 2020) и 16-я Международная выставка водоснабжения стартовали 12 января на церемонии, в которой приняли участие министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и министр торговли Ирака Алла Ахмед аль-Джубури.

В указанных выставках принимают участие более 275 отечественных и зарубежных компаний, из них 200 экспонентов присутствуют на выставке IEE expo и более 75 компаний принимают участие в выставке водоснабжения и водоотведения.

Иранская Международная выставка водоснабжения и водоотведения, а также выставка IEE, как крупнейшие промышленные и коммерческие мероприятия в Иране в своих секторах, проводятся ежегодно с присутствием большого числа отечественных и зарубежных компаний, действующих в соответствующих областях.