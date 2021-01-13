Москва, , 23:22 — REGNUM Соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России не привели к дефициту данной продукции. Об этом заявил 13 января заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Конечно, дефицита не возникло, потому что у нас в принципе нет дефицита в производстве», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что сахар и подсолнечное масло в стране производятся в достаточных для покрытия спроса объёмах.

Ранее сегодня в пресс-службе Минпромторга заявили, что после подписания соглашений о стабилизации цен «прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла». По информации ведомства, к договорённостям присоединились «уже порядка семи тысяч участников по каждому соглашению».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров до конца I квартала 2021 года.

Согласно данным Росстата, в декабре цены на сахар-песок в России снизились в среднем на 4,08% по сравнению с предыдущим месяцем. За период новогодних праздников, с 1 по 11 января, они снизились ещё на 0,7%.

В то же время цены на подсолнечное масло, несмотря на соглашения, пока продолжают расти. По оценке Росстата, в декабре оно подорожало на 1,7%, а с начала 2021 года — ещё на 0,1%.

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