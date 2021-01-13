Аоста, Италия, , 23:11 — REGNUM Объем потерь от закрытия зимой 2020−21 годов горнолыжных курортов Италии составит около 11−12 млрд евро, с такой оценкой выступили руководители североитальянского региона Валь Д'Аоста в среду, 13 января.

На восстановление отрасли потребуется поддержка в объеме не менее 4−5 млрд евро, оценивают чиновники.

По данным на вечер среды, 13 января, в Италии умерли 80 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 507 (днем ранее — на 616). Число подтвержденных носителей выросло на 15 774 (днем ранее — на 14 242). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 319 036 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 564 774 человек — на 5266 меньше, чем днем ранее.