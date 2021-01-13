Бишкек, , 21:47 — REGNUM За 2020 год в Киргизии произвели 5 тысяч тонн рыбы. Об этом заявил директор департамента рыбного хозяйства Эдиль Ниязов, выступая на заседании киргизского парламента сегодня, 13 января.

По его словам, республика поставила в другие страны 3,1 тысячи тонн рыбы, чья стоимость составляла в среднем 250 сомов (220 рублей) за килограмм.

«То есть прибыль получается порядка 1 млрд сомов (885 млн рублей)», — уточнил чиновник.

Говоря об импорте, глава департамента сообщил, что ежегодно из-за рубежа в Киргизию завозят от 4 тысяч до 5 тысяч тонн консервированной и океанической рыбы — преимущественно из России и Казахстана.

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