Москва, , 19:35 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 1 по 11 января выросли в среднем на 0,4%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первые дни года среди продовольственных наиболее значительно подорожали мясо кур — на 0,7%, водка — на 0,6%, молоко — на 0,5%, мороженая рыба, печенье — на 0,4%, куриные яйца, пшеничная мука, чёрный чай — на 0,3%, баранина, свинина, маргарин, творог, ржаной хлеб, гречневая крупа, макароны, шоколадные конфеты и карамель — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,4%, в том числе помидоры стали дороже на 7,7%, морковь — на 3,4%, картофель — на 2,7%, репчатый лук — на 2,6%, огурцы — на 2,5%.

В то же время сахар-песок подешевел на 0,7%, пшено — на 0,4%, колбасы — на 0,1%. Цены на говядину, сосиски, сардельки, мясные консервы, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в среднем не изменились.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,6%, зубные щетки — на 0,4%, детские подгузники и пелёнки для новорожденных — на 0,2%, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, туалетная бумага и сухие корма для животных — на 0,1%.

Проезд в метро подорожал с начала года подорожал на 5,6%, в троллейбусе — на 4,5%, в трамвае — на 4,1%, в городском автобусе — на 2,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,1%.

Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,3%.

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