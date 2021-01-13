Москва, , 18:58 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России предложило повысить пошлину на экспорт пшеницы с 15 марта 2021 года. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как отмечается, в Минэкономразвития было проведено совещание, посвящённое вопросу повышения вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна.

Со стороны Минсельхоза было предложено с 15 марта установить экспортную пошлину на пшеницу в размере €45 за тонну, на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну, на рожь — 0%.

Внутриквотные ставки с 15 февраля 2021 года предложено оставить без изменений: на пшеницу — в размере €25 за тонну, на кукурузу, ячмень и рожь — 0%.

Сообщается, что до конца текущей недели данный вопрос планируется рассмотреть на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.