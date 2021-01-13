Киев, , 18:16 — REGNUM ЕС сейчас является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли страны, заявил в эфире украинского телевидения 13 января министр экономики Игорь Петрашко.

Министр анонсировал очередной прорыв на европейском направлении с 2022 года — когда фактически уже будет отсутствовать ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС.

«В октябре 2020 года была начата активная работа относительно «промышленного безвиза», в результате которой мы можем стать площадкой для производств… С «промышленным безвизом» украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации», — отметил Петрашко.

В целом, по мнению министра, украинские предприятия становятся все более конкурентоспособными на европейском уровне, а также продолжается либерализация условий и устранение ограничений, оставшихся с 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что одной из задач для работы послов Украины в странах ЕС является содействие заключению соглашения с ЕС о «промышленном безвизе» в ближайшие два года.