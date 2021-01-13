Подгорица, , 17:47 — REGNUM Средний счет за электроэнергию в декабре для домохозяйств в Черногории составляет 38,48 евро, сообщает EPCG — компания по энергосбыту страны.

Самый низкий уровень потребления электроэнергии — около 18 евро — зафиксировали домохозяйства в Жабляке, а самый высокий уровень был зафиксирован в Подгорице, где средний счет составлял 50,62 евро.

«Счет на сумму до 30 евро будет выдан 57,76 процентам домохозяйств, от 30 до 50 евро — 15,77 процентам потребителей, от 50 до 100 евро — 19,31 процентам потребителей, в то время как потребление выше на 100 евро будет считаться7,16 процента покупателей», — заявили в EPCG.