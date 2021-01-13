Москва, , 17:38 — REGNUM Министерство финансов России на первом в новом году аукционе 13 января разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 31,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 236 с датой погашения 16 мая 2028 года на сумму 10,150 млрд рублей. Спрос при этом составил 15,301 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 99,2736% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,91% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на 21,009 млрд рублей при спросе в 33,571 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 101,0907% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,39% годовых.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь предстоящий год — на 3,7 трлн рублей.

В 2020 году Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на рекордные 5 трлн 279 млрд рублей, более чем в два раза превысив аналогичный показатель за 2019 год.