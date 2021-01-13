Киев, , 17:33 — REGNUM Запуск на Украине рынка газа является «необратимым шагом», несмотря на решение правительства о временном государственном регулировании цены на газ в период карантина.

Об этом заявил сегодня, 13 января, премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль напомнил, что с 1 августа 2020 года на Украине заработал рынок газа для граждан, не имеющих централизованного отопления, и политики больше не регулировали вручную цены на топливо.

«Во всех развитых странах газ становится таким же товаром, как хлеб или услуги интернета. Конкуренция между поставщиками газа за потребителей способствует уменьшению цен и улучшению услуг, в Украине это также означает устранение монополий компаний, которые зарабатывали сверхприбыли», — отметил он.

Премьер отметил, что сейчас общая задача центральной власти — сделать так, чтобы рынок газа в дальнейшем развивался.

По его словам, уже более 0,5 млн украинцев изменили поставщика газа, хотя при этом сами поставщики газа, которые всегда были монополистами, «делали всё, чтобы не отпускать людей, оставлять их в так называемом газовом рабстве».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что власти вводят государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантина. Предполагается, что в результате регулирования стоимость газа должна снизиться более чем на 30%.