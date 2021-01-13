Москва, , 17:26 — REGNUM Когда речь заходит о восстановлении мировых цен на нефть, следует понимать, что очень многое будет зависеть от желания людей вакцинироваться и от способности правительств произвести достаточное количество вакцин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор Российской экономической школы Герхард Тевс.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена на нефть упала из-за того, что в 2020 году международные перевозки, по сути, прекратились, — сказал Тевс. — Поскольку спрос со стороны транспортного сектора обвалился, за ним последовала и цена на нефть. Тем временем в последние пару месяцев многие страны и компании одновременно объявили о разработке эффективной вакцины против коронавируса и начали вакцинацию населения. Это стало неожиданностью, поскольку в прошлом на это требовалось больше времени. Приняв во внимание эту информацию, можно ожидать, что цена на нефть должна скорректироваться в сторону повышения».

При этом профессор подчеркнул, что всё будет зависеть от желания людей вакцинироваться и способности правительств предоставить достаточное количество вакцин.

«К сожалению, по обоим пунктам наблюдается неутешительная статистика. С одной стороны, из-за распространения теорий заговора люди не верят в эффективность вакцин. С другой стороны, некоторые страны, похоже, испытывают недостаток производственных мощностей для обеспечения массовой вакцинации. От того, насколько быстро эти вопросы будут решены, напрямую будет зависеть скорость восстановления транспортного сектора и цены на нефть», — пояснил Тевс.

Кроме того, профессор уточнил, что есть вероятность очередного падения цен на нефть.

«Задержки с вакцинацией могут привести к коррекции цен на нефть в сторону снижения. Кроме того, смена главы Белого дома в США возродит совместные глобальные усилия по борьбе с изменением климата. И если новая администрация в Вашингтоне будет активна в этом направлении, политически обусловленное падение будущего спроса на сырье может привести к снижению цен», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мировой спрос на нефть будет примерно на 3 млн баррелей ниже, чем в 2019 году.

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