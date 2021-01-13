Ижевск, , 17:12 — REGNUM Перечень числа участников программы по поддержке регионов с невысокими экономическими показателями в 2021 году может быть расширен до 20 субъектов РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») на пресс-конференции в Ижевске.

По его словам, депутаты, представляющие в нижней палате парламента Удмуртию, будут добиваться попадания республики в этот перечень.

Он напомнил, что программа работает с 2020 года. Бюджетное обеспечение десяти наиболее бедных регионов РФ в семь раз меньше, чем десяти наиболее богатых.

«Это значит меньшие возможности по реализации социальных прав граждан», — цитирует Исаева ТАСС. Он добавил, что в 2021 году на сбалансированность региональных бюджетов будет направлено в целом 800 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.

Для каждого из регионов были созданы индивидуальные программы социально-экономического развития.