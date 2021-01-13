Москва, , 17:02 — REGNUM В 2021 году мировой спрос на нефть будет примерно на 3 млн баррелей ниже, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов, комментируя будущее нефтяных цен.

«Основные факторы связаны с тем, как быстро будет восстанавливаться мировая экономика после провала 2020 года, а также насколько эффективной окажется политика ОПЕК+ по управлению предложением, — сказал Салихов. — Прогнозы международных организаций предполагают, что мировой спрос на нефть будет все еще примерно на 3 млн баррелей меньше в 2021 году по сравнению с 2019 годом. Таким образом, восстановления до предпандемийного уровня в этом году можно не ждать. В этих условиях ОПЕК+ начнет восстанавливать добычу со II квартала 2020 года, однако темпы и скорость восстановления добычи в странах ОПЕК+ может сильно повлиять на мировые цены».

Также Салихов ответил на вопрос о том, есть ли риск, что в 2021 году может произойти резкое падение цен на нефть.

«Конечно, такие риски есть. На мой взгляд, они могут реализоваться во второй половине 2021 года, и основные причины могут быть связаны с увеличением добычи стран ОПЕК+, а также с возможным снятием санкций против Ирана, — сказал экономист. — Это может увеличить объем предложения на мировой рынок, в то время как динамика спроса может оказаться не такой сильной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов сказал, что на мировом рынке нефти в настоящее время наблюдается дефицит, что приводит к росту цен.

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