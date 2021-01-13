Ижевск, , 17:00 — REGNUM В рамках реализации государственной программы в 2020 году в Удмуртии 103 молодые семьи улучшили жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В регионе поддержка предоставляется в виде выплат на строительство или покупку жилья в размере 30−35% от стоимости жилья, возраст членов семей не должен превышать 35 лет.

По словам главы минстроя Удмуртии Дмитрия Сурнина, всего молодым семьям в 2020 году были предоставлены социальные выплаты на общую сумму 61 млн рублей за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

В числе получивших поддержку — 51 многодетная семья, 21 — неполная.

В список на получение поддержки в текущем году включены 69 семей, большинство из которых проживают в районах республики.

До 1 мая 2021 года принимаются заявления на получение поддержки в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в текущем году в рамках реализации национального проекта «Демография» начнется строительство 14 новых детских садов. В частности, два новых детсада будут строить в Ижевске, один — в Воткинске и по одному в деревнях Воегурт, Хохряки, Лудорвай, а также в сёлах Дебесы, Постол, Юськи, Каракулино, Шевырялово, Люкшудья, посёлках — Кез и Кизнер. Появится 1380 новых мест в дошкольных учреждениях.