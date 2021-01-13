Москва, , 16:58 — REGNUM На мировом рынке нефти в настоящее время наблюдается дефицит, что приводит к росту цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал решение американского министерства энергетики пересмотреть прогноз по ценам на нефть в 2021 году в сторону увеличения.

«Основным фактором для пересмотра прогнозов стала фактическая динамика нефтяных цен в конце 2020 — начале 2021 года, — пояснил Салихов. — Несмотря на то, что в январе ОПЕК+ увеличивает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, сильный рост продолжился в 2021 году. Частично это связано с решением Саудовской Аравии сократить свою добычу на 1 млн баррелей в сутки в I квартале 2020 года. За счет этого увеличение добычи других участников ОПЕК+ будет компенсировано действиями Саудовской Аравии. Косвенным образом это может свидетельствовать о том, что на рынке в настоящее время наблюдается дефицит, что и приводит к росту цен. О возможном дефиците также свидетельствует и то, что оперативные данные указывают на снижение запасов нефти».

В частности Салихов сослался на данные EIA (Energy Information Administration — агентства в составе федеральной статистической системы США, занимающееся анализом в сфере энергетики — прим. ИА REGNUM), согласно которым запасы нефти в США снизились на 15 млн баррелей за декабрь 2020 года.

«Другие индикаторы также свидетельствуют о снижении запасов», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшей перспективе цена на нефть будет медленно расти, однако вряд ли достигнет того уровня, который наблюдался до мирового экономического кризиса 2008−2009 гг.

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