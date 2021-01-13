Москва, , 16:46 — REGNUM Планируется ввести инфраструктурные облигации как один из способов привлечения средств для строительства дорог в России. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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"Прорабатываем различные механизмы привлечения внебюджетного финансирования, такие как выпуск инфраструктурных облигаций», — заявил Хуснуллин.

Эту инициативу поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако глава Минфина при этом был сдержан в высказываниях относительно перспектив. По его мнению, назвать этот способ привлечением внебюджетных средств не совсем уместно — ведь заимствования всё равно придется в будущем погашать из средств дорожного фонда.

«Деньги нужно будет отдавать. Либо за счет федерального дорожного фонда, либо речь идет о платной инфраструктуре. И условия должны быть такими, чтобы денег было достаточно и на содержание инфраструктуры, и чтобы платить по долгам, которые были выполнены в виде долговых обязательств», — сказал Силуанов.

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