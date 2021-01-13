Москва, , 16:30 — REGNUM Ключевой задачей правительства России на 2021 год в плане дорожного строительства является корректировка планов в соответствии с экономическими возможностями. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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"Ключевая задача — сбалансировать все программы и проекты дорожного строительства с учтём наших экономических возможностей», — сказал Хуснуллин.

По его словам, несмотря на определённое секвестрование бюджета, правительство ставит задачу выполнить планы на 2021 год в полном объеме.

Для более гибкого и оперативного управления финансированием строительства дорог Хуснуллин выступил с предложением сохранить до 2024 года распределение доходов от акцизов на нефтепродукты в регионах на уровне 2021 года, а в будущем все доходы от них оставлять в бюджетах субъектов РФ.

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