Москва, , 16:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин 13 января предложил передать сложные вопросы экономического планирования первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который когда-то работал в Госплане.

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Глава государства на совещании с правительством отреагировал на доклад руководителя Минфина РФ Антона Силуанова, который заявил о необходимости грамотного планирования при реализации инфраструктурных проектов.

«Планировать нормально — это к Белоусову, он в Госплане работал, разберётся. Шучу, конечно», — сказал президент.