Москва, , 16:11 — REGNUM В РФ из-за пандемии сложилась острая ситуация, связанная с тем, что у граждан на руках появилось огромное количество наличных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

«Очередные поправки в антиотмывочный закон решили внести в разгар пандемии, когда сложилась особенно острая ситуация, — пояснила Оганова. — Появилось огромное количество наличных средств на руках граждан. Многие расчеты стали вестись наличными. Появился опять «черный нал» — неконтролируемое движение и списание денег со счетов юридических лиц».

Поэтому, как пояснила Оганова, у властей РФ естественно возникает желание взять под полный контроль движение этих денежных средств.

«Поэтому если сейчас со счета юридического лица снимаются или зачисляются суммы от 600 тыс. рублей, то надо будет показывать основания возникновения этих денежных средств. Откуда пришли, куда идут и так далее, — пояснила эксперт. — То есть здесь две задачи: с одной стороны, необходимо контролировать безналичные расчеты юридических лиц, потому что стране нужны налоги. А с другой стороны, в потребительской сфере тоже с 10 января введены ограничения, связанные с почтовыми переводами на 100 тыс. рублей и выше».

Как подчеркнула эксперт, это связано также и с деятельностью банковского лобби.

«Банки хотят зарабатывать свои проценты на движении денежных средств с карты на карты. А физические лица пытаются уйти от того, чтобы показывать все свои доходы», — констатировала Оганова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ объяснил, что вступившие в силу с 10 января новые правила контроля за операциями с наличными деньгами призваны снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

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