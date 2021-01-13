Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 13 января, котировки нефти находятся в зеленой зоне и уверенно растут, заявила корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Цена Brent выросла на 2%, до $56,68 за баррель, а цена WTI — на 2,3%, до $53,28 за баррель.

Важное заявление сделал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в комментариях западным СМИ. Он предположил, добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией с высокой вероятностью нивелирует любое увеличение со стороны других стран.

Это вселило новую порцию оптимизма всем участникам рынка. С высокой вероятностью уже в январе нефть будет стремиться к отметке $60 за баррель.

Это очень успешное начало 2021 года для черного золота, подорожавшего с середины декабря 2020 года почти на 20%.

Сегодня баррель Brent, вероятно, останется в диапазоне $56−57 за баррель. Ни технических, ни фундаментальных оснований для снижения цен на нефть сегодня нет», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent настойчиво стремится к отметке $60