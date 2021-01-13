Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль 13 января приостановил укрепление на валютном рынке и снижается, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Скорости в этом году у «россиянина» весьма значительные, но совсем не факт, что это очень хорошо.

Крепкий рубль отечественной экономике не нужен, с ним восстанавливаться будет сложнее.

Доллар к середине дня торгуется по 73,72 руб. и может держаться в границах 73,50−74,50. Евро стоит 89,69 руб. и имеет хорошие шансы на возвращение в коридор 90−92 руб.

Значимой опорой для рубля остается дорогая нефть, но и здесь наметилась коррекция.

Позитив в сырье основан на ожиданиях успешной общемировой вакцинации, а здесь оптимизма больше, чем фактов», — пояснила эксперт.

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