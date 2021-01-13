Москва, , 15:51 — REGNUM После высоких темпов роста цен на продовольствие в конце 2020 года в январе-феврале 2021 года этот процесс начнет затухать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

«После высоких темпов роста цен на продовольствие в конце 2020 года, усиленных в том числе сезонным пиком спроса перед новогодними праздниками, в январе-феврале 2021 года предполагается затухание месячной динамики цен на продовольственные товары с выходом на стабильный уровень, начиная с марта-апреля, — сказал он. — Несмотря на снижение прироста месяц к месяцу, динамика год к году останется высокой из-за эффекта низкой базы первых месяцев прошлого года и достигнет 6,5% в феврале, постепенно снижаясь в дальнейшем. По итогам 2021 года подорожание продовольственной корзины составит 4,1%».

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то здесь, как полагает экономист, торможение месячной динамики будет не столь заметным, и в целом она останется на повышенных уровнях на протяжении всего 2021 года.

«По состоянию на конец года текущий прогноз роста цен в данном сегменте составляет 5,1%. Тем не менее оснований для резкого взлёта цен (исключая сезонные колебания) в ближайшем квартале как в непродовольственной, так и в продовольственной части потребительской корзины мы не видим», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, куриные яйца, овощи и подсолнечное масло наиболее существенно подорожали в России в декабре 2020 года.

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