Москва, , 15:50 — REGNUM Единственный экономический фактор, стоящий на пути дальнейшего резкого роста цен, это неуклонное падение доходов жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил бизнесмен, член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев.

«Невозможно достоверно прогнозировать, будут ли в РФ дешеветь те или иные категории продуктов питания. Нас как-то радовали небывалым выловом рыбы. Кто-то заметил удешевление ее в розничной торговле? А после небывалых урожаев пшеницы у нас хлеб, хлебобулочные изделия, мука дешевеют? Процессы ценообразования на продукты питания в нашей стране далеко не всегда зависят от реальной мировой и внутрироссийской конъюнктуры. Они в большей степени зависят от ценовой политики сетей и проявляются в виде отдельных акций на временное снижение цен», — сказал Мурзаев.

При этом он подчеркнул, что резкого роста цен ждать не следует, потому что уровень доходов последнее время неуклонно снижался, люди во многом вынуждены себя ограничивать в потреблении товаров и услуг.

«Это пока единственный экономический фактор, стоящий на пути дальнейшего резкого роста цен, — сказал Мурзаев. — Потому что административными действиями и окриками в сторону продавцов и производителей данная проблема не решается, а наоборот, только усугубляется. Никто торговать себе в убыток и терять часть прибыли не будет!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время главной проблемой продуктового (и не только) рынка является монополизация каналов сбыта четырьмя-пятью общефедеральными торговыми сетями.

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