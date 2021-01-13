Москва, , 15:38 — REGNUM Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая складывается в Великобритании. Об этом сегодня, 13 января, в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что по этим вопросам РФ находится в контакте со своими европейскими партнерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Европе самая тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается в Великобритании. За минувшие сутки, 12 января, там скончались 1243 человека с выявленным коронавирусом.

По данным Daily Mail, врачей и медсестер не хватает, в клиниках Соединённого королевства 32 тыс. мест заняты пациентами с COVID-19, это почти вдвое больше, чем в самый острый период первой волны пандемии. Служба экстренной помощи парализована из-за огромного количества обращений. Пациенты ждут госпитализации более 12 часов.

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