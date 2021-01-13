Москва, , 15:34 — REGNUM Вот уже год в Москве успешно работает программа раздельного накопления отходов. За это время сотни тысяч горожан начали сортировать мусор у себя дома и затем относить его в два различающихся по цвету контейнера. В синий отправляются стекло, пластик, металл, бумага и другое пригодное для переработки вторсырье, а в серый — все остальное. Как сообщили в столичном Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, такая несложная, но полезная вариативность вызвала живой интерес у москвичей — в 2020 году в специальный центр поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило полторы тысячи звонков.

Москвичи активно звонили в колл-центр и, в основном, уточняли правила сортировки отходов. Много вопросов касалось содержания контейнерных площадок во дворах. Так, люди указывали на некоторые инфраструктурные недочеты и просили улучшить доступ к контейнерам для вторсырья. Некоторые горожане даже выдвигали предложения и делились собственными идеями о дальнейшем развитии программы сбора вторсырья. Также жители спрашивали специалистов колл-центра об адресах пунктов приема опасных отходов, в которые следует сдавать батарейки, градусники, ртутьсодержащие лампы и т.д.

Заявки в центре, за эффективностью работы которого следит ГУП «Экотехпром», принимают компетентные и опытные операторы. Они отвечают на все вопросы москвичей, фиксируют жалобы и предложения о ходе работы программы раздельного накопления отходов.

Сам центр поддержки начал свою работу в сентябре 2019 года. Еще до начала 2020 года специалисты горячей линии приняли почти 400 звонков от горожан. Большинство звонивших интересовались подробностями раздельного сбора, который реализовали в Москве с 1 января 2020 года.

Чтобы побольше узнать об этой программе, достаточно в будние дни позвонить на номер: +7 (495) 150-75-43. С понедельника по четверг операторы отвечают на вопросы жителей с 8−00 до 17−00, а в пятницу с 8−00 до 15−45.

Задать вопрос о раздельном сборе можно не только по телефону, такая опция есть и на официальных аккаунтах московского Департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм».

Кроме того, власти города запустили сайт «Чистая Москва», где можно подробно ознакомиться с правилами сортировки бытовых отходов, ответами на самые актуальные вопросы, а также почитать тематические публикации СМИ и узнать много другой полезной информации по теме раздельного сбора.