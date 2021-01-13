Москва, , 15:33 — REGNUM Цены на нефть марки Brent подскочили на фоне публикации благоприятной статистики от Американского института нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«По итогам прошлой недели запасы сырой нефти в США сократились на 5,821 млн баррелей против снижения на 1,663 млн баррелей неделей ранее и консенсус-прогноза в — 2,72 млн баррелей.

Кроме того, росту цен на нефть также поспособствовало постепенное возвращение американского доллара на траекторию снижения, что обычно позитивно отражается на динамике сырьевых цен. Аппетит к риску продолжил рост, что и дало дополнительный толчок рисковым активам, в том числе и нефти.

Безусловно, для российской экономики повышение цен на нефть — положительная новость, так как бюджет во многом формируется из нефтегазовых доходов.

Однако стоит отметить, что участники рынка игнорируют все еще ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в мире в последние недели, что может позже привезти к неоправданным ожиданиям и серьезной корректировке.

Также катализатором для корректировки цен на нефть может послужить то, что, по слухам, некоторые страны-участницы ОПЕК+ в декабре повысили установленные лимиты по добыче черного золота.

В целом ожидается, что в краткосрочной перспективе рост на нефть может продолжиться благодаря некоторому оптимизму, связанному и с балансом на рынке нефти из-за добровольного снижения объемов добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки, и с ростом аппетита к риску и, возможно, подойти к отметке в $60 за баррель.

Однако пока не будет решена главная системная проблема — пандемия коронавируса, говорить о серьезном росте или закреплении цен на нефть выше $60 не приходится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне 13 января 2021 года выросла на 0,42% и превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года.

Читайте также: Нефть марки Brent превысила $57 за баррель впервые с февраля 2020 года