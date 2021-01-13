Москва, , 15:09 — REGNUM Пресловутый 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, не имеющий точных формулировок и требований, попил крови у многих бизнесменов, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова.

«Банки, перестраховываясь от требований ЦБ РФ и Росфинмониторинга «дули на воду» и запрашивали документы вовсе не касающийся вышеуказанного закона, беря на себя функцию контролирующих органов.

У только открывшихся компаний, получающих авансы за товары, требовали уплаты налогов, блокировки счетов без пояснения причин, или вовсе предложения уйти из банка, или диктовали с кем работать.

Бороться редко возможно, зачастую проще предоставить излишнюю документацию, чем объяснять права и обязанности сторон.

ЦБ неоднократно выпускал уточняющие инструкции и пояснения, сам закон четче не стал, но «пыл» банков поугас, требования стали более обоснованы.

Да, компании также не идеальные, все-таки раз запросы есть, значит и в деятельности компаний не все гладко, и есть симптомы разного рода так называемых оптимизаций и не совсем добросовестных связей.

Рекомендации специалистов по выстраиванию бизнес-процессов для минимизации рисков таких проверок едины — осознанно выбирайте контрагентов и поводы переводов средств.

Физическим лицам, также приходится учиться осознанно управлять своими денежными средствами, задумываться о том, откуда суммы и как их обосновать.

И в вопросе физических лиц закон 115-ФЗ более успешен в сочетании с общей цифровизацией — чёрного необоснованного оборота все меньше ибо неудобно», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов.

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