Москва, , 14:59 — REGNUM В России необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры и транспорта, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы должны уделить внимание развитию инфраструктуры развитию инфраструктуры вообще. Имею в виду не только дорожно строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта», — сказал президент.

Он напомнил, что недавно говорили о необходимости пространственного развития страны и связанности различных территорий.

«Должны это связать с развитием реального сектора экономики, имея в виду современные тенденции», — отметил Путин.