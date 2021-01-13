Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года российские дилеры выручили с продажи новых авто почти 2 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Львиная часть выручки была получена за реализацию автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники). За 11 месяцев 2020 года покупатели потратили на приобретение этих автомобилей 1,3 трлн рублей.

На втором месте по выручке автомобили В-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили). За них дилеры выручили в общей сложности 220,2 млрд рублей. Тройку лидеров замыкают легковушки С-класса (гольф-класс) — 136,3 млрд рублей.

Далее по убыванию идут: бизнес-седаны (105,3 млрд рублей) и машины сегментов В+ (76 млрд рублей) и D (71,5 млрд рублей).

Напомним, в ноябре прошлого года в РФ больше всего подержанных автомобилей было продано в С-сегменте (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») — 126 635 экземпляров — на 5,8% больше, чем в 2019 году.

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