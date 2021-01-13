Озёрск, Челябинская область, , 14:44 — REGNUM В Челябинской области житель города Озёрска погасил долги перед бюджетами только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, он не уплатил более 6,5 млн рублей налогов. Уклонился от этого он в 2016—2018 годах. Всего сумма неоплаченных налогов, без учёта штрафных санкций, превысила 5 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый уплатил всё причитающееся с него. В итоге его уголовное преследование прекратили.