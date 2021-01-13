Москва, , 14:44 — REGNUM Финансовые рынки в целом сейчас настроены оптимистично, что отражается и на котировках нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Вакцинация началась уже во многих странах, одна за другой на рынке появляются новые вакцины, что вызывает надежды на рост экономической активности в мире и оживление авиаперелетов.

От новой администрации США ожидают прекращения ряда торговых войн, начатых Трампом, политики слабого доллара, роста социальных расходов. Всё это подогревает спекулятивные настроения и на рынке нефти.

Кроме того, Саудовская Аравия теперь, после весенней атаки на рынок дешевыми поставками, ведет крайне осторожную политику, сокращая предложение нефти. Все это дает нефтяным котировкам хороший фон для тестирования рубежа $60 за баррель Brent.

Впрочем, долгосрочно тренд по нефти остается нисходящим. И в свете вероятного смягчения американских санкций против Ирана мы вряд ли увидим в 2021 году уровни выше $65», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года. Стоимость мартовского фьючерса на бирже ICE в Лондоне 13 января 2021 года выросла на 0,42%.

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