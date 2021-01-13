Тюмень, , 14:42 — REGNUM В регионах многие рестораторы только «приходят в чувства» после многомесячного весенне-летнего простоя из-за пандемии. Об этом 13 января заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, член генерального совета «Партии Роста» Лариса Невидайло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Положение сложное. Ресторанная отрасль теряет. Денег у людей меньше и это остро чувствуется на среднем чеке. Цены на продукты растут ежедневно. Например, куриные яйца дорожают каждый день на два-три рубля. При такой ситуации очень сложно не повышать стоимость блюд», — отметила эксперт.

По её словам, делать какие-либо прогнозы сейчас практически невозможно — сильная зависимость от ограничений на работу предприятий общественного питания из-за пандемии. С 2019 годом проводить сравнения тоже сложно, поскольку живём в новых реалиях, уточнила Невидайло.

«В целом, по сравнению с январём 2020 года, отрасль показывает снижение на 20−25%. В первую очередь, из-за ограничений по времени работы и снижению количества посадочных мест. По корпоративам было значительное снижение спроса, что повлияло на декабрьскую выручку. Рынок, безусловно, будет меняться из-за изменения привычек потребителя меньше посещать общественные места. Главное ощущение тренда на сегодняшний день в том, что гости стали заметно экономить — существенно снизился средний чек (более чем на 30%). При этом январь в некоторых ресторанах при отелях был значительно лучше прежних лет, так как отели имели локальный повышенный спрос из-за большого количества гостей», — пояснила эксперт.

По мнению предпринимателя, тренды 2021 — это гастромаркет, доставка, кейтеринг на дом, корпоративное питание, небольшие банкеты семейного типа.

«Отрасль нуждается в максимальной поддержке, как минимум на первый квартал: в отмене всех налогов для тех предприятий, которые относятся к малому бизнесу, в компенсации платежей за коммунальные услуги, в снижении налогообложения и процентов по заработной плате. Льготные кредиты под 2% оказались очень эффективной мерой поддержки. Будет здорово, если такая программа возобновится. Ну и самое главное, необходимо отменить ограничения по работе ресторанов до 23 часов», — призывает Лариса Невидайло.